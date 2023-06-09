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Коммерсантъ FM
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Западный военный округ опроверг информацию о рассылке повесток по СМС в Санкт-Петербурге

Информация о том, что военкоматы Санкт-Петербурга рассылают жителям повестки по СМС, не соответствует действительности, заявила ТАСС пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«Такой команды не давалось. Эта система еще не доведена до окончательного решения»,— заявила агентству пресс-служба ЗВО.

При этом военкоматы по Кронштадтскому и Курортному районам Санкт-Петербурга ранее сегодня, 9 июня, подтвердили «Ъ», что оповещают жителей с помощью СМС-сообщений о необходимости прибыть в военный комиссариат «для сверки данных». В военкоматах пояснили, что рассылка проводится по распоряжению руководства комиссариата.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что рассылка уведомлений о повестках по СМС готовится для удобства граждан. При этом он подчеркнул, что СМС не приравнивается к повестке.

5 июня стало известно, что Минобороны работает над поправками, которые позволят оповещать россиян о призыве по мобилизации с помощью СМС. Этот способ будет применяться вместе с отправкой информации через «Госуслуги» и личный кабинет налогоплательщика.

Эрдни Кагалтынов

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