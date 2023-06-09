В Петербурге граждан начали оповещать о необходимости явиться в военкомат с помощью СМС

В Санкт-Петербурге военнообязанных жителей Кронштадтского и Курортного районов оповещают с помощью СМС-сообщений о необходимости прибыть в военный комиссариат «для сверки данных». При себе просят иметь паспорт и документ воинского учета.

Как пояснили корреспонденту «Ъ» в отделе военкомата по Кронштадтскому и Курортному районам города, рассылка проводится по распоряжению руководства комиссариата. «Это не мошенники. Действительно, военкомат. 931 — номер, с которого высылают сообщения»,— сказали там.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил в эфире РБК, что такая рассылка уведомлений готовится для удобства граждан. Он назвал это «техническим решением проблемы», которая упрощает само оповещение, однако если человек не получил сообщение, то санкций к нему применять не будут, поэтому «бояться этого ни в коем случае не надо», заверил депутат.

О том, как изменения законодательства о порядке выезда затронут военнослужащих,— в материале «Ъ».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург