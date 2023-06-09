Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР возбудил дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о террористическом акте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже. По версии следствия, лица, «действующие в интересах военно-политического руководства Украины», совершили атаку с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника. Ранения получили не менее трех человек.

Возбуждено уголовное дело по п. «а,в» ч.2 ст.205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший значительный ущерб и иные тяжкие последствия).

По данным источников ТАСС в силовых структурах, беспилотник планировал атаковать воронежский авиазавод, но его заглушили средствами радиоэлектронной борьбы. На видео, на котором, предположительно, снят полет упавшего беспилотника, видно, как дрон летит на большой высоте, а затем внезапно падает и попадает в жилой дом.

Квартира, в которую попал беспилотник, была пустой. Погибших нет. Три человека были ранены осколками разбившегося от взрыва оконного стекла. Им оказали помощь на месте. Беспилотник повредил балконы и окна на нескольких этажах.

Майскую атаку беспилотников на Москву СКР также квалифицировал как теракт. Из-за атаки дронов несколько домов в столице получили незначительные повреждения. Жителей двух многоэтажек эвакуировали. Двое обратились за медицинской помощью. Подробности об их состоянии не сообщались.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Последствия падения беспилотника в Воронеже

Предыдущая фотография
Инцидент произошел на улице Белинского. Рядом с поврежденным домом находится главный корпус Воронежского государственного университета

Инцидент произошел на улице Белинского. Рядом с поврежденным домом находится главный корпус Воронежского государственного университета

Фото: Коммерсантъ / Ара Килонянс  /  купить фото

В этом же квартале в центре города на соседней улице Володарского расположены управления ФСБ и МВД по Воронежской области

В этом же квартале в центре города на соседней улице Володарского расположены управления ФСБ и МВД по Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Ара Килонянс  /  купить фото

На место происшествия прибыли губернатор Воронежской области Александр Гусев, сотрудники МЧС, СКР, ФСБ, взрывотехники с миноискателями

На место происшествия прибыли губернатор Воронежской области Александр Гусев, сотрудники МЧС, СКР, ФСБ, взрывотехники с миноискателями

Фото: Коммерсантъ / Ара Килонянс  /  купить фото

Жители города на месте происшествия

Жители города на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Ара Килонянс  /  купить фото

Автомобили полиции, пожарной части и МЧС России на месте происшествия

Автомобили полиции, пожарной части и МЧС России на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Андрей Цветков  /  купить фото

Троим пострадавшим была оказана медицинская помощь. От госпитализации они отказались

Троим пострадавшим была оказана медицинская помощь. От госпитализации они отказались

Фото: Коммерсантъ / Ара Килонянс  /  купить фото

В результате инцидента в десяти квартирах было повреждено остекление

В результате инцидента в десяти квартирах было повреждено остекление

Фото: Коммерсантъ / Андрей Цветков  /  купить фото

Обломок беспилотника

Обломок беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Ара Килонянс  /  купить фото

СКР возбудил уголовное дело о теракте в связи с попаданием БПЛА в жилой дом

СКР возбудил уголовное дело о теракте в связи с попаданием БПЛА в жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Ара Килонянс  /  купить фото

По версии следствия, лица, «действующие в интересах военно-политического руководства Украины», совершили атаку с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника

По версии следствия, лица, «действующие в интересах военно-политического руководства Украины», совершили атаку с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Ара Киланянц  /  купить фото

Полиция у дома на улице Белинского

Полиция у дома на улице Белинского

Фото: Коммерсантъ / Ара Киланянц  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 11

Инцидент произошел на улице Белинского. Рядом с поврежденным домом находится главный корпус Воронежского государственного университета

Фото: Коммерсантъ / Ара Килонянс  /  купить фото

В этом же квартале в центре города на соседней улице Володарского расположены управления ФСБ и МВД по Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Ара Килонянс  /  купить фото

На место происшествия прибыли губернатор Воронежской области Александр Гусев, сотрудники МЧС, СКР, ФСБ, взрывотехники с миноискателями

Фото: Коммерсантъ / Ара Килонянс  /  купить фото

Жители города на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Ара Килонянс  /  купить фото

Автомобили полиции, пожарной части и МЧС России на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Андрей Цветков  /  купить фото

Троим пострадавшим была оказана медицинская помощь. От госпитализации они отказались

Фото: Коммерсантъ / Ара Килонянс  /  купить фото

В результате инцидента в десяти квартирах было повреждено остекление

Фото: Коммерсантъ / Андрей Цветков  /  купить фото

Обломок беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Ара Килонянс  /  купить фото

СКР возбудил уголовное дело о теракте в связи с попаданием БПЛА в жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Ара Килонянс  /  купить фото

По версии следствия, лица, «действующие в интересах военно-политического руководства Украины», совершили атаку с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Ара Киланянц  /  купить фото

Полиция у дома на улице Белинского

Фото: Коммерсантъ / Ара Киланянц  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...