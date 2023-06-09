СКР возбудил дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о террористическом акте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже. По версии следствия, лица, «действующие в интересах военно-политического руководства Украины», совершили атаку с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника. Ранения получили не менее трех человек.

Возбуждено уголовное дело по п. «а,в» ч.2 ст.205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший значительный ущерб и иные тяжкие последствия).

По данным источников ТАСС в силовых структурах, беспилотник планировал атаковать воронежский авиазавод, но его заглушили средствами радиоэлектронной борьбы. На видео, на котором, предположительно, снят полет упавшего беспилотника, видно, как дрон летит на большой высоте, а затем внезапно падает и попадает в жилой дом.

Квартира, в которую попал беспилотник, была пустой. Погибших нет. Три человека были ранены осколками разбившегося от взрыва оконного стекла. Им оказали помощь на месте. Беспилотник повредил балконы и окна на нескольких этажах.

Майскую атаку беспилотников на Москву СКР также квалифицировал как теракт. Из-за атаки дронов несколько домов в столице получили незначительные повреждения. Жителей двух многоэтажек эвакуировали. Двое обратились за медицинской помощью. Подробности об их состоянии не сообщались.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина