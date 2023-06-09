В Воронеже беспилотник врезался в многоэтажку

В Воронеже беспилотник упал на дом на улице Белинского, сообщает губернатор области Александр Гусев. Два человека ранены, им оказывают помощь.

«Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Судя по фотографиям из соцсетей, беспилотник попал в многоэтажку, повредив балконы и окна квартиры.

Украинские беспилотники атакуют приграничные территории России с начала специальной военной операции. В Воронежской области, которая граничит с Луганской Народной Республикой, таких случаев было немного. БПЛА ранее атаковали военный объект.

Сергей Толмачев, Воронеж