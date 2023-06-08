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Почему превышаете? Стреляли

Вывозившим людей из-под обстрелов в Шебекинском районе готовы пересмотреть штрафы

Белгородская полиция готова пересмотреть штрафы за превышение скорости водителями, вывозившими жителей Шебекинского городского округа из-под обстрелов. В ведомстве призвали таких граждан самостоятельно обжаловать штрафы за нарушения, совершенные на автодороге Белгород—Шебекино—Волоконовка с 1 по 6 июня. На несправедливые санкции со стороны ГИБДД пожаловались губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову местные жители. Некоторые из них предлагают вовсе убрать автоматические комплексы фиксации нарушений на территориях, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины.

Военный вертолет в небе над автомобильной дорогой в Белгородской области

Военный вертолет в небе над автомобильной дорогой в Белгородской области

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Военный вертолет в небе над автомобильной дорогой в Белгородской области

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Жалобы на штрафы за превышение скорости, которые получили водители, вывозившие жителей Новой Таволжанки из-под обстрелов, появились в комментариях на странице губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте»: «Наши мужчины-таволжанцы на собственных машинах вывозят мирных жителей в Белгород. По зову сердца, рискуя собственной жизнью, естественно, на большой скорости под обстрелами» (цитата по «Бел.ру»). Пользователь уточнила, что речь идет о штрафе в 2 тыс. руб.

В ответ на это сообщение министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко заявил, что чиновники направили обращение в региональное управление ГИБДД с просьбой урегулировать вопрос со штрафами.

В региональном МВД, в свою очередь, предложили оштрафованным автовладельцам обращаться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в Белгороде. В ведомстве подчеркнули, что это касается тех, кто был привлечен к административной ответственности с помощью камер фотовидеофиксации на автодороге Белгород—Шебекино—Волоконовка с 1 по 6 июня. В эти дни имели место массированные обстрелы приграничных территорий региона со стороны Украины.

Согласно ежедневным сводкам губернатора Вячеслава Гладкова, за шесть дней по Шебекинскому городскому округу было выпущено более 3 тыс. различных боеприпасов. В округе много разрушенного жилья, административных зданий и предприятий, его массово покидают местные жители. Только в пунктах временного размещения в Белгороде находятся более 4 тыс. шебекинцев, некоторые уехали в другие регионы.

По данным МВД, жалобы оштрафованных на дороге из Шебекино в Белгород будут рассмотрены в порядке гл. 30 КоАП РФ «Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях», а также п. 3 ст. 24.5 КоАП РФ «Обстоятельства, исключающие производство по делу об административных правонарушениях».

Согласно п. 3 ст. 24.5 КоАП РФ, причинение вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости не является административным правонарушением.

К ответственности не привлекаются те, кто действовал для устранения опасности для себя или других, если опасность не могла быть устранена иными средствами. Под крайней необходимостью понимаются и те обстоятельства, при которых причиненный правонарушением вред является менее значительным, чем предотвращенный вред.

«Мне неизвестны случаи отмены штрафов, выписанных по показаниям камер, именно на основании крайней необходимости, в условиях которой были совершены эти правонарушения,— заявил “Ъ” адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— Однако и обстрелов нашей территории раньше тоже не было, а именно это является причиной, по которой люди покидали места ведения боевых действий, где их жизни и здоровью угрожала реальная опасность».

Юрист указывает, что отмена постановления о штрафе может быть произведена только по жалобе самого гражданина либо по протесту прокурора. Если же сами граждане такие жалобы не подают, прокурор для подачи протеста должен хотя бы получить копии этих постановлений, добавил господин Радько.

Что рассказали корреспонденту «Ъ» беженцы из Шебекино и Новой Таволжанки

По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, граждане могут подать судебную или внесудебную жалобу или в дело может вмешаться прокуратура, признав действия сотрудников полиции незаконными. Кроме того, полагает он, в порядке ведомственного контроля вышестоящие должностные лица могут сами отменить постановления.

«Однако возникает вопрос. Обстоятельства объективного характера всем известны — что мешает рассмотреть вопрос от отмене без жалоб граждан? Кроме того, что мешало при рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности учесть все обстоятельства и освободить от ответственности? К чему эта бюрократия?» — недоумевает эксперт.

В комментариях под постами губернатора Вячеслава Гладкова в соцсетях жители задаются аналогичными вопросами. «Мне кажется, камеры на скорость в тех районах, где ведутся обстрелы, явно не нужны. Люди не смотрят на них, летят, спасая свои жизни и жизни других мирных жителей. Было бы благоразумно частично в некоторых районах вообще их убрать»,— написал один из подписчиков.

Сергей Толмачев, Воронеж; Иван Буранов

Фотогалерея

Последствия обстрелов в Белгородской области

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Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно&lt;br>На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно
На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тренировка сил территориальной самообороны

Тренировка сил территориальной самообороны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительницы Шебекинского района в ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Жительницы Шебекинского района в ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ПВР в спорткомплексе «Белгород-Арена»

ПВР в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступает перед отправкой детей из региона на отдых в оздоровительные лагеря

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступает перед отправкой детей из региона на отдых в оздоровительные лагеря

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно
На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тренировка сил территориальной самообороны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительницы Шебекинского района в ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ПВР в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступает перед отправкой детей из региона на отдых в оздоровительные лагеря

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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