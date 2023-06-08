Почему превышаете? Стреляли

Белгородская полиция готова пересмотреть штрафы за превышение скорости водителями, вывозившими жителей Шебекинского городского округа из-под обстрелов. В ведомстве призвали таких граждан самостоятельно обжаловать штрафы за нарушения, совершенные на автодороге Белгород—Шебекино—Волоконовка с 1 по 6 июня. На несправедливые санкции со стороны ГИБДД пожаловались губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову местные жители. Некоторые из них предлагают вовсе убрать автоматические комплексы фиксации нарушений на территориях, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военный вертолет в небе над автомобильной дорогой в Белгородской области

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Военный вертолет в небе над автомобильной дорогой в Белгородской области

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Жалобы на штрафы за превышение скорости, которые получили водители, вывозившие жителей Новой Таволжанки из-под обстрелов, появились в комментариях на странице губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте»: «Наши мужчины-таволжанцы на собственных машинах вывозят мирных жителей в Белгород. По зову сердца, рискуя собственной жизнью, естественно, на большой скорости под обстрелами» (цитата по «Бел.ру»). Пользователь уточнила, что речь идет о штрафе в 2 тыс. руб.

В ответ на это сообщение министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко заявил, что чиновники направили обращение в региональное управление ГИБДД с просьбой урегулировать вопрос со штрафами.

В региональном МВД, в свою очередь, предложили оштрафованным автовладельцам обращаться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в Белгороде. В ведомстве подчеркнули, что это касается тех, кто был привлечен к административной ответственности с помощью камер фотовидеофиксации на автодороге Белгород—Шебекино—Волоконовка с 1 по 6 июня. В эти дни имели место массированные обстрелы приграничных территорий региона со стороны Украины.

Согласно ежедневным сводкам губернатора Вячеслава Гладкова, за шесть дней по Шебекинскому городскому округу было выпущено более 3 тыс. различных боеприпасов. В округе много разрушенного жилья, административных зданий и предприятий, его массово покидают местные жители. Только в пунктах временного размещения в Белгороде находятся более 4 тыс. шебекинцев, некоторые уехали в другие регионы.

По данным МВД, жалобы оштрафованных на дороге из Шебекино в Белгород будут рассмотрены в порядке гл. 30 КоАП РФ «Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях», а также п. 3 ст. 24.5 КоАП РФ «Обстоятельства, исключающие производство по делу об административных правонарушениях».

Согласно п. 3 ст. 24.5 КоАП РФ, причинение вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости не является административным правонарушением.

К ответственности не привлекаются те, кто действовал для устранения опасности для себя или других, если опасность не могла быть устранена иными средствами. Под крайней необходимостью понимаются и те обстоятельства, при которых причиненный правонарушением вред является менее значительным, чем предотвращенный вред.

«Мне неизвестны случаи отмены штрафов, выписанных по показаниям камер, именно на основании крайней необходимости, в условиях которой были совершены эти правонарушения,— заявил “Ъ” адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— Однако и обстрелов нашей территории раньше тоже не было, а именно это является причиной, по которой люди покидали места ведения боевых действий, где их жизни и здоровью угрожала реальная опасность».

Юрист указывает, что отмена постановления о штрафе может быть произведена только по жалобе самого гражданина либо по протесту прокурора. Если же сами граждане такие жалобы не подают, прокурор для подачи протеста должен хотя бы получить копии этих постановлений, добавил господин Радько.

По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, граждане могут подать судебную или внесудебную жалобу или в дело может вмешаться прокуратура, признав действия сотрудников полиции незаконными. Кроме того, полагает он, в порядке ведомственного контроля вышестоящие должностные лица могут сами отменить постановления.

«Однако возникает вопрос. Обстоятельства объективного характера всем известны — что мешает рассмотреть вопрос от отмене без жалоб граждан? Кроме того, что мешало при рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности учесть все обстоятельства и освободить от ответственности? К чему эта бюрократия?» — недоумевает эксперт.

В комментариях под постами губернатора Вячеслава Гладкова в соцсетях жители задаются аналогичными вопросами. «Мне кажется, камеры на скорость в тех районах, где ведутся обстрелы, явно не нужны. Люди не смотрят на них, летят, спасая свои жизни и жизни других мирных жителей. Было бы благоразумно частично в некоторых районах вообще их убрать»,— написал один из подписчиков.

Сергей Толмачев, Воронеж; Иван Буранов