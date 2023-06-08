Глава «Росатома» Лихачев: дроны пытаются атаковать российские атомные станции все чаще

Директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что в последнее время количество беспилотников, которые пытаются атаковать российские атомные станции, увеличилось. Однако, по его словам, все станции надежно защищены независимо от того, где они находятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Беспилотников стало больше, в том числе на Запорожскую станцию. Не проходит и дня, чтобы мы не фиксировали фейковые сообщения о заложенных бомбах, о готовящихся терактах. На каждое из них мы реагируем, по каждому из них принимаются отдельные меры, компенсирующие мероприятия — как с Росгвардией, так и с ФСБ. Можем сказать, что сегодня наши АЭС надежно защищены независимо от того, где они находятся»,— сказал господин Лихачев в кулуарах Евразийского конгресса (цитата по ТАСС).

По словам главы атомной госкорпорации, от атак беспилотников и кибератак сильнее всего страдают сотрудники станций. Все эти факторы отражаются на психологическом состоянии персонала. «Самый главный материал, который разрушается,— психика людей. Больше года такого силового давления на персонал. Понятно, что они давят на людей, но мы делаем все, чтоб коллектив в это сложное времени поддержать и морально, и материально»,— добавил он.

Глава «Росатома» также прокомментировал ситуацию на ЗАЭС в контексте прорыва плотины Каховской ГЭС. Он сказал, что у АЭС есть запасные варианты подачи охлаждающей воды и в ближайшие несколько месяцев ситуация не изменится.

С октября 2022 года Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) управляет АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в мае 2023-го предупреждал, что ситуация в районе ЗАЭС становится потенциально опасной. По словам президента России Владимира Путина, Украина пытается дезорганизовать работу станции или использовать «грязные устройства, связанные с атомной промышленностью».

Подробнее о ситуации на станции — в публикации «Ъ» «Запорожской АЭС ищут защитников».

Милена Костерева