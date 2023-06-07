Главные новости за 7 июня. Кубань, Крым, Адыгея

На ряд радиостанций в Сочи, Джубге и Темрюке произошла хакерская атака. В эфирах прозвучало фейковое сообщение. Сигнал оперативно был прерван.

Срок заключения Анатолия Двойникова, одного из подозреваемых в убийстве аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко в районе станицы Березанской, может увеличиться на несколько лет. Это связано с его участием в другом преступлении.

Вице-спикер гордумы Краснодара Геннадий Уфимцев принял решение отправиться добровольно в зону проведения спецоперации. Ранее он участвовал в сборах гуманитарной помощи и посещал зону конфликта.

Полиция проверяет информацию о якобы попытке похищения четырехлетней девочки в Краснодаре. На мать, которая оставила ребенка и пошла домой попить воды, составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Потенциально опасный алкогольный напиток «Мистер сидр», которым отравились уже 96 человек по всей России, нашли в Крыму. Специалисты его изъяли.

7 июня завершилась подача заявок на электронный конкурс по выбору подрядчика, который подготовит архитектурно-градостроительную концепцию развития комплексного туристического проекта «Высокий мыс» в Анапе. На подготовку документа готовы выделить 37,5 млн руб.

В новороссийской школе №22 подтвердился факт нарушения порядка проведения ЕГЭ по русскому языку. В связи с этим 33 школьникам, которые воспользовались словарями, аннулируют результаты.

В Староминском районе Краснодарского края планируют открыть эксклюзивное производство виноградных тракторов. Их будут производить для всей России.

В Туапсинском районе ввели режим ЧС. Причиной стало схождение оползня и частичное разрушение автодороги Майкоп — Туапсе на Шаумянском перевале.

Индустриальный парк «Регион 23» в Мостовском районе и «ВБ-Кубань» в Краснодаре включили в реестр Минпромторга России. Это подтверждает их соответствие федеральным требованиям.

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