На подготовку туристического проекта «Высокий мыс» в Анапе направят 37,5 млн рублей

На подготовку архитектурно-градостроительной концепции развития комплексного туристического проекта «Высокий мыс» в Анапе готовы выделить 37,5 млн руб. 7 июня завершилась подача заявок на электронный конкурс, говорится на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэрии Анапы Фото: Telegram-канал мэрии Анапы

Заказчиком концепции выступает ООО «Курортно-оздоровительный комплекс "Высокий мыс"». Новый турпроект планируют реализовать на Пионерском проспекте. Как сказано в документации, из 37,5 млн руб. 16,2 млн руб. будут выделены на обследование техсостояния конструкций объектов. Оставшаяся часть средств пойдет на создание архитектурно-градостроительной концепции. Победителя конкурса определят 20 июня.

В техзадании отмечается, что на территории находятся недостроенный гостиничный комплекс площадью 21 тыс. кв. м, спортцентр площадью 1,6 тыс. кв. м, а также универсальный бассейн и две трансформаторные подстанции.

ООО «Курортно-оздоровительный комплекс "Высокий мыс"» создала госкорпорация «Туризм.РФ» на прошлой неделе. Как отмечает «Ъ», проект может предполагать строительство пансионата в составе курорта «Новая Анапа», поскольку осенью 2022 года «Туризм.РФ» вошел в состав рабочей группы по развитию этого проекта.

Татьяна Ручкина

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