В Новороссийске аннулируют результаты ЕГЭ 33 выпускников из-за ошибки организатора

В Новороссийске подтвердился факт нарушения порядка проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку в школе №22. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе служебной проверки установлено, что во время экзамена в аудиториях на столах лежали орфографические словари. Из 157 школьников, которые сдавали экзамен, словарями воспользовались 33 человека. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Аннулировать результаты всех участников экзамена в пункте было бы несправедливо, а сохранить все результаты — невозможно с юридической точки зрения»,— говорится в сообщении оперштаба.

Президиум ГЭК принял решение аннулировать результаты только 33 выпускников. При этом пересдать экзамен учащиеся смогут не в сентябре, а 22 июня.

Представители вузов сообщили, что выпускники, получив аттестаты несколько позже других, смогут на общих основаниях подать документы в приемные комиссии.

Работники пункта проведения экзамена, допустившие нарушение, привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, возбуждено административное дело в отношении организаторов экзамена.

Олег Исаев

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