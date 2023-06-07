Два промпарка Кубани подтвердили свой статус на федеральном уровне

Индустриальный парк «Регион 23» в Мостовском районе и «ВБ-Кубань» в Краснодаре включили в реестр Минпромторга России. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, это подтверждает их соответствие федеральным требованиям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теперь управляющие компании и резиденты смогут воспользоваться федеральными и краевыми мерами господдержки. Среди них возмещение части затрат на строительство промышленной инфраструктуры. Резидентам будут компенсировать 50% средств на аренду земли и производственных площадей в границах парков, если они создадут новые рабочие места.

Документ о создании промпарка в Мостовском районе был заключен в 2022 году на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Площадку создали на производственных мощностях обанкротившегося предприятия мебельной промышленности. По словам вице-губернатора Кубани Александра Руппеля, уже заключены договоры с тремя резидентами, которые производят мебель, металлоконструкции и удобрения. Загрузка всех мощностей площадки позволит создать 350 новых рабочих мест.

Промпарк «ВБ-Кубань» еще строится. Там организуют производство полного цикла в мебельной и деревообрабатывающей отраслях. На этой же площадке планируют развивать станкостроение. Договоры также заключены с тремя резидентами. Запустить производства планируется в течение двух лет.

Всего на Кубани работают шесть индустриальных парков. На них производят продукцию 37 резидентов в различных отраслях обрабатывающей и перерабатывающей промышленности. Помимо «Регион 23» и «ВБ-Кубань»? соответствие федеральным требованиям подтвердили парки «Краснодар» и «Компрессорный» в столице края, «Кубань» в Усть-Лабинском районе и «Достояние» в Кавказском.

«В стадии строительства находятся еще шесть таких площадок в Армавире, Краснодаре, Апшеронском, Динском и Крымском районах. Кроме того, сегодня в проработке проекты по созданию более 20 промпарков в крае»,— отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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