Хакеры взломали эфир нескольких радиостанций на Кубани, сигнал был прерван

На ряд радиостанций в Сочи, Джубге и Темрюке произошла хакерская атака. Из-за этого на данных волнах прозвучало фейковое сообщение. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Поддельный сигнал оперативно был прерван. Сейчас вещание восстановлено в обычном режиме. Как подчеркивают власти, цель данных акций — запугивание местных жителей.

В марте 2023 года на Кубани отменили проверку систем оповещения. Причиной отмены стали хакерские атаки на инфраструктуру связи, совершенные 22 и 28 февраля. Тогда из радиоэфира прозвучали сообщения о якобы угрозе ракетных ударов.

Олег Исаев

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