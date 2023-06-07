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В Туапсинском районе из-за оползня введен режим ЧС

На Кубани, в Туапсинском районе, 7 июня был введен режим ЧС из-за схождения оползня и частичного разрушения автодороги Майкоп — Туапсе на Шаумянском перевале, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Фото: администрация Туапсинского района

Фото: администрация Туапсинского района

Как сообщили в администрации района, автодорога получила повреждение после обильных ливней. Оползень сошел на участке трассы 97 км + 400 метров. Длина оползневого участка составила около 60 м, а ширина — порядка 40 м.

Сместился грунт, и оказалась разрушена одна полоса движения. В Шаумянском поселении введен режим «Чрезвычайная ситуация муниципального характера».

Как отметили в администрации Туапсинского района, по итогам обследования комиссии был определен перечень аварийно-восстановительных работ. Есть необходимость в проведении инженерно-геологических изысканий и комплексе противооползневых мероприятий с последующим восстановлением земляного полотна, проезжей части, системы водоотведения на автодороге. На месте обрушения также нужно обустроить подпорную стену.

Андрей Пугачев

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