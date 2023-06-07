В Краснодаре составили протокол на мать четырехлетней девочки, к которой приставал мигрант

Полицейские установили личности родителей девочки и составили на мать ребенка административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По законодательству Краснодарского края, дети до семи лет не могут находиться без сопровождения законных представителей, пояснили «Ъ-Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Выяснилось, что мать и отец находились с четырехлетним ребенком на детской площадке. После они ушли в квартиру, чтобы попить воды и вынести ее ребенку. В это время к девочке подошел неизвестный мужчина. Он предложил ей сходить в магазин, чтобы угостить ее сладостями, и они встали с лавочки. В этот момент соседка забрала девочку у мужчины, а затем отдала ее родителям.

«Ребенок говорит (и это подтверждается видеокамерами), что никаких противоправных действий в отношении половой неприкосновенности и каких-либо других действий в отношении него не совершалось»,— отметили в УМВД по Краснодару.

Ранее полиция организовала проверку по данному инциденту. Устанавливаются личность мужчины и мотивы его действий. В ведомстве отметили, что семья не состояла на учете, условия проживания удовлетворительны.

Татьяна Ручкина

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