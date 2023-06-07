Обвиняемому по делу об убийстве аниматоров на Кубани хотят увеличить срок

Срок отбывания наказания Анатолия Двойникова, одного из подозреваемых в убийстве аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко в районе станицы Березанской, может увеличиться на несколько лет в связи с его участием в другом преступлении. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Анатолия Двойникова считают причастным к убийству Кирилла Чубко. Сообщники заявили, что умысел возник спонтанно. Под руководством одного из нападавших Двойников перерезал мужчине горло.

В настоящее время в отношении злоумышленника уже вынесен приговор по делу, связанному с угоном автомобиля и вождением в нетрезвом состоянии. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ .

К моменту оглашения решения по делу об убийстве аниматоров Анатолию Двойникову будет назначено наказание путем совокупности приговоров. Вследствие этого срок заключения мужчины в колонии может быть увеличен на несколько лет. По данным издания, на время судебного разбирательства мужчину могут оставить в СИЗО.

Аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко из Усть-Лабинска 28 апреля возвращались с мероприятия в станице Крыловской на автомобиле Hyundai. В 21:30 Кирилл Чубко в последний раз вышел на связь. Он сообщил супруге, что у машины пробило колесо. Аниматорам решили помочь трое незнакомцев. Сгоревший Hyundai нашли в лесополосе 1 мая. Обвинение по подозрению в совершении двойного убийства предъявили Анатолию Двойникову, Араму Тотосяну и Демьяну Кеворкяну, который, предположительно, руководил действиями сообщников. Фигуранты заявили, что решили напасть на водителя и пассажирку иномарки спонтанно. Поводом стала возможность забрать у аниматоров заработанные деньги. Добычей злоумышленников стали 180 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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