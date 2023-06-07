Полиция проверяет информацию о попытке похищения 4-летней девочки в Краснодаре

Полиция проверяет информацию о якобы попытке похищения четырехлетней девочки в Краснодаре, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

В сообщениях, распространяемых через Telegram-каналы, говорится о том, что неизвестный мужчина средних лет взял ребенка на руки и пытался уйти в неизвестном направлении, но его спугнули соседи. Инцидент произошел на улице Западный обход.

«Полицией инициировано проведение разбирательства, в ходе которого будет проверена достоверность размещенных сведений, в случае их подтверждения —установлены личность мужчины и мотивы его действий»,— говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что родители несовершеннолетней с заявлением в правоохранительные органы не обращались.

Наталья Решетняк

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