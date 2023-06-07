На Кубани откроют эксклюзивное производство виноградных тракторов для всей России

В Староминском районе Краснодарского края планируют открыть эксклюзивное производство техники для обработки садов и виноградников. Ее будут производить для всей страны, сообщает пресс-служба администрации региона.

Сотрудничество с Минским тракторным заводом выходит на Кубани на новый этап. В 2022 году на производственной площадке в станице Староминской собрали 275 тракторов «Беларус», в этом году цифру планируют увеличить до 1 тыс.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отметил, что на Кубани бизнес республики имеет одни из самых привилегированных условий. Это позволяет конкурировать с другими производителями и выигрывать за счет качества. Роман Головченко подчеркнул, что страна заинтересована в дальнейшем расширении контактов.

«Мы с гордостью говорим, что белорусские сельхозмашины собирают в Краснодарском крае. Помимо этого завод делает жатки, и локализация этого производства может быть высокой, поскольку наши предприятия готовы поставлять комплектующие»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что товарооборот с Беларусью вырос на 52%. Регион и республика ранее утвердили «дорожную карту» по укреплению партнерства, а именно по производству комбайнов «Гомсельмаш», а также определили ценовую составляющую в интересах сельхозпроизводителей края. В результате в Усть-Лабинске собрали первые 10 зерноуборочных комбайнов.

Вениамин Кондратьев отметил, что регион оказывает всю необходимую поддержку, чтобы аграрии могли закупать технику по доступной цене. Производителям, которые предоставляют покупателям 15% скидки, компенсируют эту сумму из краевого бюджета. Также предоставляются субсидии на покупку отечественной сельхозтехники. В итоге стоимость трактора для сельхозпроизводителей уменьшается на 30%: при стоимости в 3,2 млн руб. он обходится на 1 млн руб. дешевле.

Татьяна Ручкина

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