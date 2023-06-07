В Крыму нашли опасный «Мистер сидр», отравивший в РФ 96 человек

В Крыму был обнаружен и изъят потенциально опасный алкогольный напиток «Мистер сидр». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора России.

«По состоянию на 18:00 7 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тыс. литров опасного пивного напитка "Мистер сидр", произведенного на территории Самарской области»,— отметили в ведомстве.

Больше всего продукции изъято в Астраханской и Курганской областях, а также Удмуртии. Кроме того, продукцию выявили во Владимирской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях, Пермском крае, Мордовии, Чувашии, Коми и Марий Эл.

«Мистер Сидр», который выпускает самарское ООО «Анди», вызвал массовые отравления в трех регионах РФ. По последним данным, из 96 отравившихся 30 скончались. Оперштаб Кубани сообщал, что в магазины региона опасный напиток не поступал.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО «Анди». Суд в Ульяновске арестовал владельца компании.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram