Журналисты NYT, FT и WP заявили, что плотина Каховской ГЭС пропускала воду еще неделю назад

Журналист The New York Times (NYT) Кристиан Триберт опубликовал в Twitter спутниковые снимки плотины Каховской ГЭС, как утверждается, от 28 мая и 5 июня. На них видно, что плотина пропускала воду как минимум неделю назад, а 5 июня поток воды усилился. Аналогичные фотографии опубликовали в Twitter журналисты Washington Post (WP) и Financial Times (FT) Эван Хилл и Кристофер Миллер.

Снимок плотины Каховской ГЭС от 28 мая Фото: Reuters Снимок плотины Каховской ГЭС от 5 июня Фото: Reuters

Плотина Каховской ГЭС частично обрушилась рано утром 6 июня. При обрушении дамбы в Днепр вылилось 150 тонн машинного масла. Вода может затопить от 35 до 70 населенных пунктов в украинских регионах. Власти Украины ожидают проблемы с урожаем и питьевой водой в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве плотины Каховской ГЭС. Россия контролирует левый берег Днепра, Украина — правый. При этом ГЭС находилась под контролем России. В затопленной части оказались российские минные поля и укрепления. Власти подконтрольной РФ части Херсонской области заявляют, что вода прибывает в город Голая Пристань. При этом в также затопленной Новой Каховке наблюдается снижение уровня воды на 1–2 см.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов