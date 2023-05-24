Бензин разбавляют ограничениями

В Минэнерго допустили ограничения на экспорт бензина, при этом о полном запрете речи не идет, заявил глава ведомства Николай Шульгинов. О том, что власти готовы пойти на такие меры, ранее сообщало агентство Reuters. Биржевые цены на бензин в России растут несколько месяцев. Неделю назад был установлен очередной рекорд — больше 60 тыс. руб. за тонну. В Минэнерго, впрочем, уверяют, что это подорожание не повлияет на розницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

А какой эффект на рынок окажет ограничение экспорта? Независимый аналитик Дмитрий Лютягин считает, что пока заявления Минэнерго выглядят как словесные интервенции:

«Я полагаю, что это на данный момент больше психологический фактор, который правительство пытается применить, чтобы не нагнеталась ситуация, связанная с развитием дефицита на российском рынке в связи с предстоящими изменениями. Ведь демпфер будет корректироваться, и отечественные компании не захотят продавать сырье по новым ценам, которые без этого механизма уже становятся менее конкурентоспособными относительно отправки нефтепродуктов на экспорт.

В преддверии этих событий, думаю, происходит такая словесная интервенция для того, чтобы показать, что есть и другие механизмы, позволяющие регулировать внутренний рынок топлива.



Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как розница отреагирует. То есть если цены поползут вверх, то это позволит всем участникам рынка компенсировать недополученные из-за сокращения демпфера средства, и до дела не дойдет.

Если же ограничения будут вводиться, то это сдержит рост внутренних цен в рознице. Ведь топливо продолжат производить, а продавать его, кроме как в Российской Федерации, станет некуда, поэтому будут расти его запасы. Это, в свою очередь, ограничит потенциал возможного роста цен в рознице, и опт, наверное, скорректируется».

В феврале Евросоюз, страны G7 и Австралия ввели эмбарго на российские нефтепродукты. В таких условиях ограничения на экспорт точно не пойдут рынку на пользу, подчеркнул руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов:

«Понятное дело, что сейчас нефтяную и нефтепродуктовую отрасли ничего хорошего в длительной перспективе не ждет. На данный момент идет речь о перестройке. Потом уже в дальнейшем, когда пройдет время и все наладится, станет все понятно. Но этот перестроечный период нужно пережить.

Сложности с трансакциями есть, необходимо искать новых поставщиков и, соответственно, мощности наращивать, это все непросто. В таких условиях ограничения вряд ли будут способствовать увеличению общего объема производства. Сама проблема внутри России, она вообще никак не связана с производством, потому что у нас и по бензину, и по дизельному топливу профицит.

Вся проблема заключается в том, как именно происходит дистрибуция внутри нашего рынка.

Через биржу проходит недостаточное, на наш взгляд, количество объемов. Если мы хотим какого-то воздействия на цены, то должны по-другому смотреть на то, как именно распределяется нефтепродукция внутри страны. Кроме того, для того чтобы был стимул продавать на российском рынке, нужно оптимизировать и перестраивать налоговую нагрузку».

По данным Международного энергетического агентства, экспорт нефтепродуктов из России по итогам прошлого года составил почти 3 млн баррелей в сутки. Из них на Евросоюз приходилось чуть больше 1 млн баррелей.

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Илья Сизов