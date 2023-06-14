Открытие сезона

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на бутик-отель Selectum Luxury Door’a 5*

Фото: Selectum Hotels Вид на бутик-отель Selectum Luxury Door’a 5*

Фото: Selectum Hotels

Турецкая гостиничная сеть Selectum Hotels открывает обновленный Selectum Luxury Door’a 5*. Бутик-отель с 72 номерами, 19 из которых отдельные двухэтажные виллы, расположен на курорте Торба в 10 км от центра Бодрума и работает по концепции A la carte All inclusive. Лаконичные интерьеры Selectum Luxury Door’a 5* выполнены с использованием натуральных, природных материалов, отель располагает обширной зеленой территорией и прямым выходом к морю. Визитная карточка всех Selectum Hotels — гастрономия, в Selectum Luxury Door’a 5* радовать гостей будут шесть ресторанов и собственная кондитерская. Отправиться на отдых в обновленный бутик-отель можно с туроператором Anex, предлагающим пакетные туры с перелетом в Бодрум из пяти российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Уфы.

Отдыхай играючи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На территории курорта Bija

Фото: Bijal На территории курорта Bija

Фото: Bijal

На средиземноморском побережье Турции начинает работать курорт Bijal. Концепция проекта — Play, идея состоит в том, что жизнь подобна игре. Bijal предлагает взглянуть на мир по-новому и провести отпуск, получая удовольствие от каждого мгновения. В отеле, расположенном поблизости от Сиде, 19 вилл ультра-премиум-класса с одной, двумя или несколькими спальнями, частными бассейнами, террасами, собственным выходом на пляж и услугами персонального батлера. Меню ресторанов курорта разработаны в сотрудничестве с шеф-поварами—обладателями звезд Мишлен. На территории Bijal есть спа-центр, фитнес-студия, профессиональные теннисные корты, а также детский клуб.

Садовое меню

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В саду для ужинов курорта Niyama Private Islands

Фото: Niyama Private Islands В саду для ужинов курорта Niyama Private Islands

Фото: Niyama Private Islands

Мальдивский курорт Niyama Private Islands открыл сад для камерных ужинов и кулинарных мастер-классов. В саду Chef’s Garden, находящемся посреди пальмовой рощи, выращивают органические овощи для ресторанов курорта Niyama, а за большим обеденным столом, в центре которого устроена грядка с травами, гостей ждет шеф-повар Люк Борг. Гостям предлагаются блюда мальдивской кухни и персональные гастрономические сеты с сезонными морепродуктами, овощами и растениями. Меню может включать выловленных в местных водах палтуса, окуня, мальдивского краба, морского ежа, лангуста, десерты из кокоса, запеченного с имбирем, и покрытого золотой глазурью шоколада La Chuorsa.

Частная территория

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На территории комплекса вилл Sani Lili

Фото: Sani Lili На территории комплекса вилл Sani Lili

Фото: Sani Lili

Комплекс вилл Sani Lili, расположенный в сосновом бору на полуострове Халкидики, предназначен для тех, кто планирует провести длительный отпуск в кругу близких или друзей на собственной территории. Современные виллы рассчитаны на прием от четырех до восьми человек, в каждой есть полностью оборудованная кухня, соединенная с обеденной зоной и большой гостиной, несколько спален и две ванные комнаты. С террас открывается вид на ухоженный сад, а в нескольких минутах ходьбы находится один из лучших пляжей Средиземноморья — семь километров белого песка и кристально чистая вода.

Подготовка к пляжу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время тренировки в La Reserve Geneve Hotel, Spa and Villa

Фото: La Reserve Geneve Во время тренировки в La Reserve Geneve Hotel, Spa and Villa

Фото: La Reserve Geneve

Пятизвездочный La Reserve Geneve Hotel, Spa and Villa приготовил специальное предложение Spa a La Carte для тех, кто хочет вернуть форму перед предстоящим пляжным сезоном. Индивидуальная программа тренировок и оздоровительные процедуры станут прекрасным дополнением к двухдневному проживанию в отеле на берегу Женевского озера. В пакет также входит спа-прием в номере, три ежедневных часовых сеанса в спа-центре Spa Nescens и скидка в размере 10%, действующая в бутике Nescens, в ресторане Cafe Lauren и в парикмахерском салоне Rossano Ferretti.