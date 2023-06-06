В отечественном движке Nau Engine будут поддержка нейросетей и Linux

Отечественный движок Nau Engine будет поддерживать популярные операционные системы, включая Linux. Также для решения технологических задач будет возможность применения нейросетей.

Можно будет писать программный код на языках C++ и C#. Также процесс создания игр упростит включенный в движок скриптовый язык. В Nau Engine будут инструменты визуального программирования и zero-coding, планируется поддержка таких графических API, как DirectX12, Vulcan, Metal, а также графических технологий Ray Tracing и DLSS. Закрытое бета-тестирование собираются начать в конце 2023 года.

Ранее VK объявила название отечественного игрового движка — Nau Engine, а также сообщила, что движок поможет в разработке проектов для ПК, консолей, мобильных устройств и браузеров. Движок создается по принципу открытого кода, содержит ядро с редактором, позволяющим создавать типовые проекты и готовые игровые системы, также доступен интерфейс подключения к популярным сервисам. VK инвестировала в проект 1 млрд руб.

Евгений Федуненко