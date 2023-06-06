Минобороны РФ заявило о продолжении наступления Украины на южнодонецком направлении

Украинские войска в течение 5 июня продолжали наступление на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны РФ. Утверждается, что усилия были сосредоточены на Времевском выступе. Как говорится в сообщении Минобороны РФ, при атаках в числе прочего использовались танки немецкого производства Leopard и колесные танки АМХ-10 французского производства.

По информации российского военного ведомства, Киев после предыдущего наступления на этом направлении переформировал остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения. Они продолжили наступление в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное. По данным Минобороны РФ, на этом направлении Украиной была «введена в бой свежая бригада». Силы 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады, начали наступление в направлении совхоза «Октябрьский» и поселка Новодонецкое.

«В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился»,— говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

Минобороны РФ накануне, 5 июня, сообщало о крупномасштабном наступлении Украины на южнодонецком направлении. Тогда также утверждалось, что Киев не достиг целей. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что крупномасштабное контрнаступление еще не началось. В Минобороны Украины заявляли о начале наступления, но, утверждалось, что эпицентром был Бахмут.

О подготовке Украины к контрнаступлению — в материале «Ъ» «Запад на фронте ждет перемен».