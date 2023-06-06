Отельерам пересчитают кредиты

У инвесторов, получивших льготные кредиты под 3–5% на строительство гостиниц в рамках туристического нацпроекта, возникли сложности с их реализацией. Причина — в росте стоимости затрат после начала военных действий на Украине. В этом случае банки-кредиторы тоже несут риски. Властям сложно срочно и кардинально пересмотреть параметры принятой программы, поэтому ВЭБ.РФ как один из участников льготного кредитования предлагает привлекать на эти цели синдицированные займы. Но главную проблему инвесторов — низкую рентабельность — займы не решат, подчеркивают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как рассказали два источника “Ъ” на туристическом рынке, у инвесторов, получивших льготные кредиты под 3–5% на строительство гостиниц в рамках туристического нацпроекта, возникли сложности с их реализацией. Ряд компаний, которые собеседники “Ъ” не назвали, уже обратились в Минэкономики с просьбой предоставить им возможность пересмотреть параметры проектов по заключенным соглашениям.

В «Туризм.РФ» пояснили, что сейчас Минэкономики работает над внесением изменений в постановление, регламентирующее порядок предоставления субсидий банкам и ВЭБ.РФ на льготное кредитование инвесторов туристической инфраструктуры. В Минэкономики заявили “Ъ”, что для одобрения параметров проектов инвесторы должны обращаться в банки.

Вице-президент банка «Дом.РФ» Антон Никитин говорит, что существовавший порядок не допускает корректировки целевого использования займа, увеличения срока и размера финансирования, смены заемщика и иных параметров. Новый порядок находится в разработке у Минэкономики, отметил он.

В ВЭБ.РФ сообщили, что госкорпорация и коммерческие банки в рамках усовершенствования механизма предложили предусмотреть возможность синдицированного кредитования проектов в сфере туризма. У «Сбера» сейчас 26 проектов, реализуемых в рамках туристического нацпроекта, с общим объемом финансирования 67 млрд руб., пояснили в банке.

Льготные кредиты под 3–5% на строительство и реконструкцию крупных туристических объектов действуют с 2021 года. Максимальная сумма кредита — 70 млрд руб. до 15 лет. По данным Минэкономики, для участия в программе было отобрано 89 гостиничных проектов на 27,5 тыс. номеров. Два из них в итоге отказались от льготного кредитования.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит, что все проекты его компании с льготным финансированием реализуются. В ГК Mantera пояснили, что льготный кредит пока был привлечен лишь на один проект в Сочи.

Источник “Ъ” на рынке поясняет, что многие инвесторы, получившие льготные кредиты, оказались в сложной ситуации: стоимость реализации и перспективы их проектов поменялись после начала военных действий на Украине.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что у столкнувшихся с нехваткой средств есть три пути: вернуть деньги кредитору и выплатить неустойку, искать дополнительные средства в других источниках, договориться о пересмотре условий. Именно банки, по мнению эксперта, в случае с этой программой несут основные правовые риски, выступая получателями бюджетных субсидий.

В этом случае синдицированные кредиты, которые продвигает ВЭБ.РФ, могут позволить разделить риски между несколькими кредиторами, например, в случае дефолта по долгу, говорит старший юрист практики ГЧП и инфраструктуры Stonebridge Legal Искандер Бинашев. Этот инструмент, по его словам, позволяет профинансировать дорогостоящие объекты.

По словам господина Бинашева, сейчас синдицированное кредитование стало применяться чаще. Но такие кредиты сложнее администрировать за счет необходимости коллегиального решения части вопросов, специального порядка участия в процедуре банкротства заемщиков, поясняет эксперт.

Существующий порядок займов может оказаться не единственной проблемой. Член общественно-экспертного совета туристического нацпроекта Алексей Кожевников связывает сложности с низкой рентабельностью проектов. «Любая внешняя неопределенность сразу же способна негативно сказаться на них»,— замечает он.

Зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян считает, что сейчас программа льготного кредитования под 3–5% в принципе не решает вопрос повышения рентабельности. Основными барьерами для реализации проектов, по мнению эксперта, остаются заметная налоговая нагрузка на отельеров, визовые ограничения для интуристов, высокая себестоимость строительства из-за пошлин на импортные материалы.

Более эффективным инструментом для привлечения средств в реализацию туристических проектов Роман Еремян считает создание законодательной базы для работы фондов альтернативных инвестиций. Это, по его мнению, могло бы способствовать привлечению в отрасль частного капитала. Хотя вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов называет ставку 3–5% для инвесторов эффективной. По его словам, есть интересанты для получения кредитов и в дальнейшем. В ВЭБ.РФ говорят о существовании перечня новых перспективных проектов в разных регионах страны, включая Дальний Восток. В «Дом.РФ» также отмечают высокий интерес инвесторов к программе.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев