В результате обстрела села в Белгородской области контузило 14-летнего мальчика

В ходе очередного обстрела приграничного Грайворонского городского округа Белгородской области ранен 14-летний мальчик. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, ребенок находился на улице во время атаки на село Глотово. Он получил контузию.

«В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу»,— уточнил губернатор в Telegram. В селе Глотово снаряды повредили одно частное домовладение, в котором выбиты окна, посечены кровля и фасад. Обстрелы также пережили населенные пункты Сподарюшино, Почаево и Козинка Грайворонского округа. Там повреждений нет.

За последние сутки по селу Глотово со стороны Украины было выпущено 14 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Козинка зафиксировано 11 прилетов, там тоже никто не пострадал, но сгорел сарай в одном из домовладений. По территории КПП в Грайворонском округе выпущено девять минометных снарядов.

В Белгородской области на фоне регулярных обстрелов повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. Власти заявляют о нехватке денег на восстановление разрушенного жилья. Приграничные районы Белгородской области массово покидают жители: в пунктах временного размещения, по данным на 4 июня, было размещено более 4 тыс. человек.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж