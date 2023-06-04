Главные новости за неделю 30 мая – 4 июня. Кубань, Крым, Адыгея

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) из-за прилета беспилотника произошел пожар на одной из установок по перегонке мазута. Позже власти Кубани сообщили, что ночью еще один беспилотник упал на территорию Ильского НПЗ.

В Краснодаре запретили рекламные вывески на иностранных языках. До этого русифицировать вывески предлагал мэр Евгений Наумов. По его словам, в городе слишком много рекламы на иностранных языках — он счел это непатриотичным.

Крым атаковали девять беспилотников, 50 человек эвакуировали из-за дрона на территории дома.

Хлопок, который напугал жителей Краснодара 4 июня, вероятнее всего связан со звуком самолета, который преодолел звуковой барьер.

Суд в Краснодаре отказался предоставлять Центробанку в пользование часть парка Галицкого. Регулятору в парке принадлежат сети дождевой канализации.

В Краснодаре ввели локальный режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения взрывоопасного предмета на территории ЖК «Самолет». Через несколько часов боеприпас уничтожили.

В Краснодаре на линию вышли 20 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они начнут работать на маршруте №4, который продлят до Немецкой деревни.

Житель Севастополя самостоятельно сбил коптер, оборудованный камерой. Инцидент произошел на улице Шевкопляса. Дрон не нес взрывоопасного заряда, заявил губернатор Севастополя.

Майкопский районный суд приговорил к 6,5 годам жительницу поселка Тульский Викторию Гончарову. Ее обвиняли в причастности к работе украинской экстремистской организации и распространении фейков об армии России.

Из-за разгула стихии 12 жителей Лабинска переселены в гостиницу «Спортивная». Число подтопленных придомовых территорий увеличилось до 198, в 114 домах вода зашла в помещения. Вчера в населенном пункте выпало до 39,5 мм осадков.

В поселке Псебай в Мостовском районе прошел сильный град, который побил урожай. В ст. Баговской Мостовского района ливень затопил придомовые территории на ул. Степной.

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