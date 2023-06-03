Из подтопленных домов в Лабинске эвакуировали 12 человек

12 жителей Лабинска переселены в гостиницу «Спортивная», сообщает Telegram-канал Оперативный штаб — Краснодарский край. Число подтопленных придомовых территорий увеличилось до 198. В 114 домах вода зашла в помещение.
Фото: https://23.mchs.gov.ru
По данным МЧС края, объекты инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства не пострадали и функционируют в штатном режиме. Сейчас на месте работают спасатели, проводят обход комиссии по обследованию территорий.
Ранее глава Лабинского района Владимир Забураев сообщил в своем Telegram-канале, что вчера за короткий период в населенном пункте выпало до 39,5 мм осадков.
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