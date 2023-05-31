Власти Кубани сообщили о неудавшейся атаке дрона на второй НПЗ в Северском районе

Ночью в Краснодарском крае беспилотник упал на территорию еще одного нефтеперерабатывающего завода — ООО «КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ им. А. А. Шамара) в Северском районе. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильский нефтеперерабатывающий завод КНГК-ИНПЗ Фото: Ильский нефтеперерабатывающий завод КНГК-ИНПЗ

По сообщению ЕДДС Северского района, падение БПЛА произошло около 4 утра. В результате падения аппарат разбился. Сообщается, что пожара не произошло и инфраструктура завода не повредилась.

«На месте работают спецслужбы, правоохранительные органы. Угрозы жизни населения нет. Пострадавших нет. Ущерб имуществу не причинен. В 9.20 упавший аппарат в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками»,— сообщили в оперштабе.

Ночью беспилотник пытался также атаковать Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Северском районе Кубани. В результате его падения произошел пожар на одной из установок по перегонке мазута. Данное происшествие будет расследовать СКР.

ООО «КНГК-ИНПЗ» — производственный комплекс, входящий в число ведущих нефтеперерабатывающих заводов ЮФО. Компания осуществляет деятельность по приему, хранению и переработке углеводородного сырья, а также отгрузку готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом. Завод расположен в Северском районе Краснодарского края в поселке городского типа Ильский.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram