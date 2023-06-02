Житель Севастополя самостоятельно сбил дрон с камерой

Житель Севастополя самостоятельно сбил коптер, оборудованный камерой. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Инцидент произошел на улице Шевкопляса. Дрон не нес взрывоопасного заряда, как отметил глава Севастополя. В настоящее время в городе действует запрет на использование квадрокоптеров.

«Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте»,— говорится в сообщении.

Жителей города призвали сообщать о подозрительных предметах в специальный чат-бот, доступ к которому имеют силовые ведомства.

Анастасия Донскова

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