Житель Севастополя самостоятельно сбил дрон с камерой

Житель Севастополя самостоятельно сбил коптер, оборудованный камерой. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Инцидент произошел на улице Шевкопляса. Дрон не нес взрывоопасного заряда, как отметил глава Севастополя. В настоящее время в городе действует запрет на использование квадрокоптеров.
«Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте»,— говорится в сообщении.
Жителей города призвали сообщать о подозрительных предметах в специальный чат-бот, доступ к которому имеют силовые ведомства.
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