Крым атаковали девять беспилотников, 50 человек эвакуировали из-за дрона на территории дома

За ночь в Крыму силы противовоздушной обороны пять дронов сбили, еще четыре — заглушили и посадили средства РЭБ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— отметил глава Крыма.

Ранее его советник Олег Крючков сообщил, что в Джанкое упал один беспилотник. В результате были выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях. На территории одного из частных домов обнаружили еще один не взорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек эвакуировали в пункт временного размещения.

Татьяна Ручкина

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