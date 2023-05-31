На Афипском НПЗ на Кубани после атаки беспилотников произошел пожар

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел пожар на одной из установок по перегонке мазута. Предварительной причиной происшествия стал прилет БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«На месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы, чтобы максимально быстро ликвидировать огонь»,— отметил губернатор.

Пожар произошел около 3 часов. К 4:20 уже удалось локализовать возгорание на площади 100 кв. м. Пострадавших в результате происшествия нет. Через 16 минут пожар был полностью ликвидирован.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram