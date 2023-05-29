Суд в Краснодаре отказался предоставлять Центробанку в пользование часть парка Галицкого

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в иске Центральному банку РФ к компании Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой» о предоставлении права ограниченного пользования части парка «Краснодар». Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

В материалах дела говорится, что земельный участок, где расположен парк «Краснодар» (многофункциональный рекреационно-ландшафтный комплекс, прилегающий к улице Восточно-Кругликовской), находится во владении ООО «Инвестстрой» на основании договора аренды с администрацией города.

Банку принадлежат в парке «Краснодар» сети дождевой канализации протяженностью 1,3 тыс. метров, а также сети электроснабжения протяженностью 5,6 тыс. метра. Объекты банка находятся под землей на глубине 1–1,5 м. Банк через суд попытался добиться сервитута на земельный участок, где расположены сети, для плановых работ — обслуживания и эксплуатации, работ по предотвращению и ликвидации аварий и их последствий.

При этом ответчик пояснил, что земельные участки не огорожены и являются территорией общего пользования.

Представитель банка предоставил в материалы дела переписку, из которой следует, что фирма Сергея Галицкого не чинит препятствий по содержанию или ремонту линейных объектов, а также подтверждает готовность взаимодействовать при организации работ по обслуживанию сетей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвестстрой» зарегистрировано в 2009 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование. Бенефициар — Сергей Галицкий. Выручка компании в 2022 году составила 40,6 млрд руб., убыток — 7,7 млрд руб.

Судебная экспертиза показала, что в границах охранных зон линейных объектов банка необходимо установить сервитуты. При этом эксперт пояснил в суде, что невозможно определить фактическое местоположение линейных объектов, так как «сети истца проложены под землей».

Суд посчитал, что заключение эксперта не имеет обязательной силы для суда и подлежит оценке наряду с другими доказательствами. В решении суда указано, что выводы о препятствиях в парке эксперт сделал на основании предположений, заключение «является противоречивым и необъективным».

Суд решил, что, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в случае возникновения чрезвычайной (аварийной) ситуации для проезда и прохода по смежным территориям установление сервитута не требуется, а собственник земельного участка не вправе создавать препятствия для доступа к аварийному объекту.

Тат Гаспарян

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