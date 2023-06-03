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В поселке Псебай Мостовского района град побил урожай, ливень топит станицу Баговскую

В Псебае прошел сильный град, который побил урожай. На месте работает комиссия под руководством главы муниципального образования Анны Комаровой. Сотрудники администрации проводят осмотр жилых домов, сообщает газета «Предгорье».

Фото: Газета «Предгорье»

Фото: Газета «Предгорье»

В ст. Баговской Мостовского района прошел ливень. Вода прибывает и заходит на придомовые территории на ул. Степной.

Ранее сообщалось, что сегодня, 3 июня, из подтопленных домов в Лабинске эвакуировали 12 человек. Число подтопленных придомовых территорий составило 198. В 114 домах вода зашла в помещения. Вчера за короткий период в населенном пункте выпало до 39,5 мм осадков.

Андрей Ульченко

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