В поселке Псебай Мостовского района град побил урожай, ливень топит станицу Баговскую

В Псебае прошел сильный град, который побил урожай. На месте работает комиссия под руководством главы муниципального образования Анны Комаровой. Сотрудники администрации проводят осмотр жилых домов, сообщает газета «Предгорье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Газета «Предгорье» Фото: Газета «Предгорье»

В ст. Баговской Мостовского района прошел ливень. Вода прибывает и заходит на придомовые территории на ул. Степной.

Ранее сообщалось, что сегодня, 3 июня, из подтопленных домов в Лабинске эвакуировали 12 человек. Число подтопленных придомовых территорий составило 198. В 114 домах вода зашла в помещения. Вчера за короткий период в населенном пункте выпало до 39,5 мм осадков.

Андрей Ульченко

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