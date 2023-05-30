В Краснодаре ввели режим ЧС из-за взрывоопасного предмета у ЖК «Самолет»

В Краснодаре в доме ЖК «Самолет», находящегося на улице Западный обход, 57, ввели локальный режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения взрывоопасного предмета. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой Краснодара Евгением Наумовым и опубликованном 30 мая на сайте мэрии.

В документе сказано, что режим ЧС по указанному адресу вводится с 16 часов 26 мая. Он действует для органов управления и сил звена территориальной подсистемы Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

26 мая жители ЖК «Самолет» сообщали в соцсетях о звуках взрывов под окнами. По словам очевидцев, неизвестные поджигали петарды.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram