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Жительницу Адыгеи приговорили к 6,5 годам колонии за участие в украинской экстремистской организации

Майкопский районный суд осудил жительницу поселка Тульский Викторию Гончарову по делу о причастности к украинской экстремистской организации и фейках об армии России. Приговором суда ей назначено наказание в виде 6,5 лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно приговору, Гончарова принимала участие в запрещенной решением Верховного суда Российской Федерации экстремистской украинской организации «Правый сектор». Помимо этого, Гончаровой вменили обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ).

Осужденной также запрещено администрировать сайты и паблики в сети Интернет в течение трех лет.

Олег Исаев

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