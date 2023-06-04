Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Министр обороны Китая назвал приоритетом продвижение идеи переговоров в конфликте России и Украины

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу отказался отвечать на просьбу прокомментировать действия российской армии на Украине. Он отметил, что Китай сконцентрирован на военной дипломатии и разрешении конфликта России и Украины.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Во время его выступления на форму по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Ли Шанфу попросили прокомментировать «невпечатляющие действия российской армии на Украине». Его также попросили объяснить, какие уроки можно извлечь за время военного конфликта в областях доктрины, руководства, оперативной и тактической деятельности, логистики, военной организации, оснащения и обучения.

«В настоящий момент мы больше сосредоточены на военной дипломатии. Что касается боевой практики, то я потратил не так много времени на эти области и поэтому не могу дать высокопрофессиональный ответ на соответствующие вопросы… Нашим приоритетом сейчас является продвижение мирных переговоров»,— сказал он в ответ (цитата по «РИА Новости»).

26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский договорились о визите спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию. Им стал Ли Хуэй. В МИД России заявили о «созвучии подходов» России и Китая к разрешению конфликта. Турне Ли Хуэя началось 16 мая. Он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию. По итогам переговоров Ли Хуэй заявил, что «при нынешнем положении дел всем сторонам может быть довольно сложно сесть за стол для плодотворных переговоров».

Что происходит на 466-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...