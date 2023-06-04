Министр обороны Китая назвал приоритетом продвижение идеи переговоров в конфликте России и Украины

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу отказался отвечать на просьбу прокомментировать действия российской армии на Украине. Он отметил, что Китай сконцентрирован на военной дипломатии и разрешении конфликта России и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Во время его выступления на форму по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Ли Шанфу попросили прокомментировать «невпечатляющие действия российской армии на Украине». Его также попросили объяснить, какие уроки можно извлечь за время военного конфликта в областях доктрины, руководства, оперативной и тактической деятельности, логистики, военной организации, оснащения и обучения.

«В настоящий момент мы больше сосредоточены на военной дипломатии. Что касается боевой практики, то я потратил не так много времени на эти области и поэтому не могу дать высокопрофессиональный ответ на соответствующие вопросы… Нашим приоритетом сейчас является продвижение мирных переговоров»,— сказал он в ответ (цитата по «РИА Новости»).

26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский договорились о визите спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию. Им стал Ли Хуэй. В МИД России заявили о «созвучии подходов» России и Китая к разрешению конфликта. Турне Ли Хуэя началось 16 мая. Он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию. По итогам переговоров Ли Хуэй заявил, что «при нынешнем положении дел всем сторонам может быть довольно сложно сесть за стол для плодотворных переговоров».

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