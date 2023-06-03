Зеленский допустил большие потери ВСУ при контрнаступлении из-за российской авиации

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские вооруженные силы готовы к контрнаступлению. Однако он предупредил, что для начала контрнаступления понадобится время, а само контрнаступление может привести к большим потерям из-за невозможности противостоять российской авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я не знаю, сколько времени потребуется (для начала контрнаступления.— "Ъ")»,— сказал Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal. «Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся его начать, и мы готовы»,— добавил он.

По его словам, для контрнаступления Украина нуждается в большем количестве западного оружия, в частности авиации и систем ПВО. «Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами»,— сказал он.

Владимир Зеленский признал превосходство России в воздухе на линии фронта. Он указал, что отсутствие защиты от российской авиации означает, что «большое количество солдат погибнет» в ходе контрнаступления. Однако, по мнению Владимира Зеленского, украинские войска «сильнее и более мотивированы», чем российские, пытающиеся удержать 20% территории Украины.

При этом Владимир Зеленский опасается, что выборы в США в 2024 году могут привести к власти администрацию, которая не будет так активно поддерживать Украину. В связи с этим он призвал НАТО предложить Киеву четкий путь к членству в альянсе.

23 мая начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что Украина получила необходимый для контрнаступления минимум вооружений. В Белом доме говорили, что контрнаступление украинских сил начнется летом.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина