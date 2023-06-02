Главные новости за 2 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Житель Севастополя самостоятельно сбил коптер, оборудованный камерой. Инцидент произошел на улице Шевкопляса. Дрон не нес взрывоопасного заряда, заявил губернатор Севастополя.

Майкопский районный суд приговорил к 6,5 годам жительницу поселка Тульский Викторию Гончарову. Ее обвиняли в причастности к работе украинской экстремистской организации и распространении фейков об армии России.

Агентство Reuters сообщило, что экспортный терминал в порту Тамань планирует отказаться от перевалки сжиженного углеводородного газа (СУГ) на танкеры из-за угрозы атак дронов-камикадзе на портовую инфраструктуру.

Жителей Ленинградского района предупредили об учебных стрельбах боевой авиации на полигоне воинской части №55575 в станице Ленинградской.

В Краснодаре оштрафовали водителя Mercedes, обклеенного «долларами». Водитель иномарки заявил, что таким образом он хотел привлечь внимание окружающих.

В Карасунском округе Краснодара закрыли мини-пансионат для престарелых, функционирующий с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.

Авиакомпания Red Wings отложила на две недели запуск прямых рейсов из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси.

Новая автодорога Джубга — Сочи, стоимость которой составит около 1,5 трлн руб., станет платной на всем протяжении.

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Кубань-Агромаш». Компания связана с семьей депутата Госдумы Александра Ремезкова.

В Краснодаре отменили проведение всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» за три дня до мероприятия. Власти Кубани объясняют решение сложной террористической обстановкой.

Рядового Вячеслава Храпонова из поселка Яблоновский указом президента РФ Владимира Путина посмертно наградили Орденом Мужества.

По итогам 2022 года убыток футбольного клуба «Краснодар» составил 1,1 млрд руб. Команда заняла второе место среди самых убыточных клубов.

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