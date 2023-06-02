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В Краснодаре закрыли дом престарелых из-за нарушений требований пожарной безопасности

В Карасунском округе Краснодара закрыли мини-пансионат для престарелых, функционирующий с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Ей назначили 40 тыс. руб. штрафа.

Прокурор также обратился в Советский районный суд Краснодара с требованием запретить женщине вести предпринимательскую деятельность до устранения нарушений. Суд удовлетворил иск.

23 мая в корпусе Симферопольского пансионата для престарелых и инвалидов произошел пожар из-за возгорания занавески на третьем этаже пятиэтажного здания. Из-за специфики строения на место направляли сразу семь единиц техники. Прокуратура организовала проверку.

Татьяна Ручкина

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