Оперштаб Кубани предупредил об учениях боевой авиации в Ленинградском районе

Жителей Ленинградского района предупредили об учебных стрельбах боевой авиации на полигоне воинской части №55575 в станице Ленинградской. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Полеты авиации пройдут с 5 по 9 июня. Власти не рекомендуют местным жителям находится на территории полигона во время проведения полетов.

В январе 2023 года на полигоне в Молькино, под Горячим Ключом, проводились учения с боевой стрельбой и средств поражения авиации. Подобные учения проходили регулярно, в частности в 2020 году.

Олег Исаев

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