Краснодарская сельхозфирма сестры депутата Госдумы Ремезкова банкротится из-за вексельного долга

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) ввел процедуру наблюдения в отношении поставщика машин и оборудования для сельского хозяйства — ООО «Кубань-Агромаш». Временным управляющим назначен Роман Попелхов. Рассмотрение дела по результатам процедуры наблюдения назначено на 14 декабря 2023 года. Сведения об этом опубликованы в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Бенефициаром компании-должника является Жанна Арефьева. По данным СМИ, госпожа Арефьева приходится сестрой бывшему первому вице-губернатору Краснодарского края, депутату Государственной думы РФ Александру Ремезкову.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубань-Агромаш» зарегистрировано в Краснодаре в 2005 году. Основной вид деятельности — торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Руководителем является Вадим Рыжов. По итогам 2022 года чистый убыток общества составил 21 млн руб.

С исковым заявлением о признании ООО «Кубань-Агромаш» банкротом в кубанский арбитраж обратилось ООО «Инвестстрой-Н» (компания специализируется на покупке и продаже собственного недвижимого имущества). Как указано в решении суда, должник имеет перед кредитором неисполненные обязательства в размере 116,3 млн руб. Требования основаны на вексельном долге перед бывшим совладельцем ООО «Кубань-Агромаш» — кипрской компанией Danbrim Limited и денежном займе у ООО «Инвестстрой-Н». Согласно информации из системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Инвестстрой-Н» ранее также принадлежала госпоже Арефьевой.

Наталья Решетняк

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