В Краснодаре оштрафовали водителя Mercedes, обклеенного «долларами»

В Краснодаре сотрудники ДПС остановили автомобиль с поврежденной задней правой фарой, обклеенный листовками с изображением стодолларовых купюр. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Поводом для остановки стало правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Как сообщил правоохранителям 31-летний водитель иномарки, таким образом он хотел привлечь внимание окружающих.

В отношении мужчины, который оказался приезжим из Сочи, составили административный протокол. Санкции по инкриминируемой статье предполагают вынесение предупреждения или штраф в размере 500 руб.

Анастасия Донскова

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