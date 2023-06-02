В Краснодаре в целях безопасности отменили полумарафон «ЗаБег.РФ», запланированный на 4 июня

В Краснодаре отменили проведение всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» за три дня до мероприятия. Соответствующее письмо министерства физической культуры и спорта Краснодарского края опубликовано на странице организатора мероприятия «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Высшей лиги Фото: Telegram-канал Высшей лиги

«Для нас запрет на проведение мероприятия также стал неожиданным, но мы до последнего старались сделать все возможное и даже больше, чтобы он состоялся»,— отметили в организации «Забег.РФ».

В документе сказано, что мероприятие отменено «в целях обеспечения общественной безопасности населения». Власти Кубани объясняют решение сложной террористической обстановкой.

Организаторы забега предлагают спортсменам из Краснодара принять участие в полумарафоне в Ростове-на-Дону. Получить стартовый пакет можно в ТРЦ «Галерея-Краснодар» в зона фудкорта 2 и 3 июня с 10 до 22 часов.

Забег в Краснодаре должен был пройти 4 июня. На мероприятие было зарегистрировано 2,9 тыс. человек. Директор компании «Высшая Лига» и подрядчик мероприятия Алексей Пшеничный рассказал «РБК Краснодар», что куда-то перенести мероприятие невозможно, поскольку 21 км — это достаточно длинная дистанция. Он также оценил ущерб от отмены мероприятия в 10 млн руб.

Татьяна Ручкина

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