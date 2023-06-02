Российская авиакомпания Red Wings отложила полеты из Сочи в Тбилиси

Авиакомпания Red Wings, базирующая в аэропорту Домодедово, отложила на две недели запуск прямых рейсов из Сочи в Тбилиси из Москвы в Кутаиси, информирует пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Прямые рейсы в столицу Грузии из Сочи был запланирован на 2 июня. Согласно расписанию аэропортов, рейсы перенесены на 15 июня. С этой даты они будут выполняться по понедельникам и четвергам. Старт полетной программы из Москвы в Кутаиси назначили на 16 июня, далее полеты будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

На данный момент билеты на указанные рейсы к продаже недоступны.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты в Грузию и визовый режим для граждан этой страны. Первыми рейсы в Грузию запустили авиакомпании «Азимут» и Georgian Airways. Следом разрешение на полеты в Грузию также получила Red Wings.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram