ФК «Краснодар» вошел в тройку самых убыточных клубов РПЛ в 2022 году

По итогам 2022 года убыток футбольного клуба «Краснодар» составил 1,1 млрд руб. Команда заняла второе место среди самых убыточных клубов, говорится в финансовой отчетности клубов РПЛ и Первой лиги, опубликованной РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Финансовые расходы клуба за год составили более 4,3 млрд руб. Прибыль от выбытия игроков — 39,5 млн руб. Операционные расходы клуба составили 4,4 млрд руб. Операционные доходы превысили 9,3 млрд руб. Краткосрочные и долгосрочные обязательства клуба составляют 11,3 млрд руб., в том числе кредиторская задолженность — 10,1 млрд руб.

Самым убыточным клубом стал «Спартак» с показателем 2 млрд руб. Убыток ЦСКА составил 454 млн руб., «Химок» — 310,2 млн руб. В топ-5 также вошел ФК «Торпедо» с убытком в 541,2 млн руб.

Татьяна Ручкина

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