Трасса Джубга — Сочи будет платной на всем протяжении

Автодорога Джубга — Сочи будет платной на всем протяжении. Об этом заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на «Форуме дорожных инициатив», сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что проектирование трассы начнется в 2023 году. По его словам, с Минфином РФ уже подготовлена схема финансирования трассы. Для реализации проекта будут использовать бюджетные и заемные средства в соотношении 50% на 50%. Также могут привлечь внебюджетные средства из ДОМ.РФ или других источников.

«Сейчас мы как раз складываем финансовые модели, и я думаю, что в самое ближайшее время на площадке правительства РФ мы ее утвердим»,— отметил Вячеслав Петушенко.

Начать строительство трассы планируют с обхода Адлера протяженностью 7,7 км, поскольку именно этот участок является наиболее загруженным. Инвестиции в этот участок дороги, по данным мэрии Сочи, составят 74 млрд руб.

Общая протяженность четырехполосной автодороги составит 152,2 км. Она пройдет от автотрассы М-4 «Дон» до обхода Адлера в районе аэропорта. Строительство дороги обойдется в 1,5 трлн руб. Она позволит увеличить ВВП РФ на 2,5 трлн руб., ВРП Краснодарского края — на 2 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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