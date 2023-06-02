СМИ: порт Тамань приостанавливает перевалку сжиженного газа из-за угрозы атак дронов

Reuters со ссылкой на источники в нефтеперерабатывающей отрасли сообщает, что экспортный терминал в порту Тамань планирует отказаться от перевалки сжиженного углеводородного газа (СУГ) на танкеры из-за угрозы атак дронов-камикадзе на портовую инфраструктуру. Решение якобы принято после недавних атак БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в Северском районе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

«Тамань останавливает перевалку СУГов, потому что опасно.... Эти газы самые взрывоопасные»,— цитирует заявление одного из источников Reuters.

По данным издания, консервация перевалки запланировали на неопределенный срок.

С 31 мая перевозку СУГ в Тамань ограничил РЖД, оператор Казахстанских железных дорог вводит аналогичную меру с 6 июня. Участники рынка уже изучают альтернативные маршруты поставок СУГ, отмечает Reuters.

На порт Тамань приходится около 7-8% российского экспорта СУГ в 2023 году, в частности около 20% зарубежных поставок СУГ из Казахстана.

В мае 2023 года БПЛА атаковали Афипский и Ильский НПЗ. На первом объекте удалось избежать возгорания установка по переработке мазута, на втором - загорелась установка по переработке мазута. В ходе происшествий пострадавших нет.

Олег Исаев

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