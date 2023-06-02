Белый дом: США и союзники удовлетворили потребности Украины для контрнаступления

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты и западные союзники передали Украине все вооружения, необходимые для контрнаступления.

«Мы полностью уверены, что удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления. Когда оно начнется, зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное. Когда я говорю "мы", я подразумеваю не только Соединенные Штаты, но и наших союзников и партнеров»,— сказал господин Кирби на брифинге сегодня, 2 июня (перевод — ТАСС).

Он сообщил, что Запад намерен поставлять Украине вооружения и снаряды взамен тех, что уничтожат вооруженные силы России. «Необходимо пополнять запасы. И мы готовы до конца этого года продолжать поставлять Украине возможности, системы, оружие, артиллерию и боеприпасы, которые понадобятся им для проведения операций в ближайшие месяцы»,— резюмировал господин Кирби.

О том, что Украина получила необходимый для контрнаступления минимум вооружений, 23 мая сообщил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Позднее, 31 мая, Джон Кирби заявил, что ВСУ намерены пойти в контрнаступление летом.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».