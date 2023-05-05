Аренда начинает летний сезон

Собственники курортной недвижимости переписали цены на лето. Как выяснил “Ъ FM”, больше всего подорожала посуточная аренда квартир на Балтийском море. Этим летом отдых на побережье станет дороже на 30%, чем год назад. На Черном море скачок цен не такой резкий, кроме того, в Крыму на фоне низкого спроса вообще готовы сдавать дома и квартиры с серьезным дисконтом. А вот Краснодарский край ставит новые рекорды — на спекулятивной аренде владельцы жилья планируют сделать за лето годовую выручку. Сколько стоит снять недвижимость у моря? И можно ли на этом сэкономить? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Черноморское побережье России вот уже второе лето четко делится на две зоны: Сочи и все остальное, так как город — единственный курорт, на который можно долететь. Отсюда и высокие цены на аренду и большое число предложений, по данным сервиса «Авито», в этом году оно выросло на 30%.

Многие собственники жилья впервые вывели свои объекты на рынок краткосрочной аренды и спекулируют на этом, пояснил генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько:

«В этом году цены выросли еще минимум на 10-12%. Если мы говорим про коттеджи высокого класса, то стоимость бронирования начинается от 250-300 тыс. руб. в сутки.

Это касается и Центрального, и Адлерского района Сочи. При этом в городе на расстоянии 4-5 км от моря еще можно найти варианты жилья за 25-30 тыс. руб. и выше, но это предложение очень невысокого качества».

По словам брокеров, ни гостиничные операторы, ни собственники жилья на курорте дисконтов на аренду пока не дают, планируя заполнить этим летом весь номерной фонд. Но из-за высоких цен возможна коррекция к июлю.

Прибрежная зона бьет рекорды, а вот в горном кластере стоимость апартаментов выросла всего на 5-7% по сравнению с прошлым годом. Их можно снять от 4 тыс. руб. до 8 тыс. руб. за сутки в зависимости от количества спален, рассказала директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова: «У нас действует динамическое ценообразование. Чем раньше гости бронируют жилье, тем выгоднее.

Сейчас есть повышенный интерес к долгосрочному проживанию, когда гости приезжают на месяц-два. В этом случае скидка на общий период размещения составит порядка 20%.

Например, в июне 28 ночей в апартаменте на троих будет стоить от 130 тыс. руб. В август этот же вариант на 30 ночей обойдется дешевле».

В Анапе и Геленджике квартиры в домах рядом с пляжем предлагают уже от 3 тыс. руб., а, например, дом на три спальни обойдется в 80 тыс. руб. в сутки.

В Крыму ценники ниже, там стоимость аренды не выросла, а упала на 12% по сравнению с прошлым летом, подчеркнул основатель и гендиректор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. Число же предложений, по его словам, выросло на 15%:

«Цены на жилье на полуострове снизились в первую очередь из-за того, что закрыт аэропорт. Единственный способ попасть сюда — это Крымский мост. Так как на нем в прошлом году произошел теракт, то не все готовы по нему ехать. Кроме того, новостной фон вокруг региона не всегда благоприятный, что снижает спрос со стороны туристов. Между тем в Ялте можно снять квартиру в среднем за 4,1тыс. руб. за сутки. В Севастополе средняя цена — 2,95 тыс. руб., в Симферополе — 2,2 тыс. руб.».

Но, кроме Черноморского побережья, есть еще и Балтийское море. Из Калининграда до основных курортов — Зеленоградска, Светлогорска и Пионерского — ходят скоростные поезда. Особняком стоит поселок Янтарный, до которого добраться можно только на машине.

Но именно там находятся пляжи, получившие международную награду «Голубой флаг», заметила директор агентства недвижимости «Эрвин» Лариса Шуляк: «В Янтарном идет большая застройка частными домами. Здесь действительно у кого-то есть в управлении два коттеджа, кто-то сдает целиком свое жилье. Так, на Балтийской косе есть особняки, которые можно снять за 8 тыс. руб. в сутки. За 15 тыс. руб. предлагаются варианты более просторного жилья».

По словам госпожи Шуляк, аренда приморской недвижимости в Калининградской области в этом году стала дороже на 25-30%. Но если сравнивать с Сочи, то в том же Зеленоградске квартира у моря на две спальни обойдется от 5 тыс. руб. в сутки.

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