После обстрела в Брянской области возник лесной пожар на площади 80 га

Лесной пожар начался 27 мая между селами Сушаны и Бровничи Климовского района Брянской области после обстрелов. Он распространился на площади 80 га, однако угрозу населенным пунктам удалось предотвратить. Об этом сообщил «РИА Новости» глава администрации района Александр Исаев.

«Лес действительно горит, закольцован лесопожарной службой. Площадь — под 80 га. Распространение завершено, угроза населенному пункту снята. Сейчас может только быть задымленность, пеньки и поваленные деревья тлеют»,— сообщил глава районной администрации.

По словам источника «РИА Новости», помимо пожарных бороться с огнем вышли около 20 жителей Сушан и Бровничей. Вчера, 27 мая, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что под обстрел попали села Сушаны, Хоромное и Забрама Климовского района. Никто не пострадал.

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Анастасия Ларина