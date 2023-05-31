Около десяти дронов атаковали Брянскую область за сутки

За прошедшие сутки около десяти беспилотников попытались атаковать Климовский район Брянской области, сообщили в экстренных службах «РИА Новости». По их данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Собеседник агентства сказал, что некоторые дроны упали вблизи села Куршановичи Климовского района. Еще часть беспилотников была сбита, часть «уложили» средства радиоэлектронной борьбы.

«Все инциденты без последствий»,— добавил собеседник агентства.

В Брянской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 27 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что под обстрел попали села Сушаны, Хоромное и Забрама Климовского района, никто не пострадал. 28 мая после обстрела произошел лесной пожар на площади 80 га.

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Лаура Кеффер